Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 27 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della serie turca The Family (Aile), trasmesso martedì 27 agosto su Canale 5, Aslan contempla un'efferata vendetta dopo l'attacco di Ilyas alla villa dei Soykan.

Quello che nessuno sa è che Hulya ha fatto la sua scelta: sotto pressione da Ilyas, è stata costretta a dirgli quale dei suoi figli dovrà essere ucciso.

Nel frattempo Aysel, la compagna di Cihan, non sopravvive a seguito dell'esplosione della bomba e la sua morte fa precipitare l'uomo in un abisso di disperazione.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE