Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda mercoledì 21 agosto

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso mercoledì 21 agosto su Canale 5, dopo aver avuto la certezza che il figlio è morto, Ilyas mette Hulya di fronte a una terribile scelta del tipo "occhio per occhio". Anche lei dovrà perdere un figlio e dovrà anche scegliere quale dei due sacrificare: Cihan, il figlio adottivo? O Aslan, suo figlio naturale?

Intanto Cihan comunica alla famiglia che sta per diventare padre, e Devin sembra decisa a denunciare alla polizia Aslan e la sua famiglia per omicidio.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10

