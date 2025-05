Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 5 maggio in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin cerca un appartamento in affitto. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 5 maggio

Ilgaz non si presenta all'appuntamento per vedere la casa insieme a Ceylin e la ragazza decide in autonomia di firmare il contratto. Neva intanto porta la lettera che ha ricevuto dalle mani di Makbule a Pars e Ilgaz. Ilgaz capisce che il padre vuole togliersi la vita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE