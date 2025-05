Briga e Arianna Montefiori ospiti a Verissimo

Giovani, talentuosi e tanto innamorati: il rapper di Amici Briga e l'attrice de "L'isola di Pietro" Arianna Montefiori si racconteranno insieme a Verissimo, sabato 3 maggio alle 16.30 su Canale 5. Briga, classe 1989, nato a Roma, ha passato diversi anni in viaggio per l'Europa. Come cantautore, ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione alla quattordicesima edizione del talent Amici, nel 2015.

Arianna Montefiori, romana anche lei, classe 1994, è attrice e influencer, figlia del noto attore di film western Luigi Montefiori, meglio conosciuto come George Eastman.

I due, che avevano ufficializzato la loro storia d'amore nel 2019 con una foto postata sui social, si sono sposati nel 2021, dopo due anni di fidanzamento.

