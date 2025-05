Simona Ventura ospite a Verissimo

Simona Ventura

"Crederci sempre, arrendersi mai!", è il suo motto: Simona Ventura sarà ospite a Verissimo domenica 4 maggio dalle 16.30 su Canale 5.

Nata a Bentivoglio il 1º aprile 1965, Simona Ventura è una delle conduttrici televisive più note e versatili della televisione italiana. Dopo gli esordi negli anni Ottanta come valletta e giornalista sportiva, si è affermata negli anni Novanta diventando uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo italiano.

Ventura è legata indissolubilmente a L’Isola dei Famosi, il reality show che ha segnato una parte importante della sua carriera. Ha condotto il programma nelle sue prime otto edizioni dal 2003 al 2011 e nel 2016 Ventura ha partecipato anche come concorrente, vivendo l’esperienza da “naufraga”.

Nel 2025, Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi in un ruolo inedito per lei: quello di opinionista ufficiale. La nuova edizione sarà condotta da Veronica Gentili, con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Ventura, unica opinionista in studio, affiancherà la conduttrice portando la sua conoscenza sulle dinamiche del programma.

Simona Ventura è sposata con Giovanni Terzi, a cui è legata sentimentalmente dal 2018. La conduttrice è mamma di Nicolò e Giacomo - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - e di Caterina. Terzi è papà di Lodovico - nato dal primo matrimonio - e di Giulio Antonio, nato dal secondo matrimonio con Silvia Fondrieschi. I due hanno celebrato le loro nozze la scorsa estate.

Appuntamento domenica 4 maggio a Verissimo.