Carlotta Mantovan ha pubblicato alcune tenere foto in compagnia della figlia Stella, nata nel 2013 dall'amore con Fabrizio Frizzi, indimenticato conduttore scomparso a 60 anni il 26 marzo 2018.

La giornalista in un post su Instagram ha ringraziato i suoi follower per l'affetto ricevuto in risposta agli scatti pubblicati con la figlia: "Recentemente ho postato qualche foto di me e Stella… Ecco volevo dirvi GRAZIE per tutto l’affetto che ho sentito e che mi è arrivato".

"Non sono molto brava sui social... Anzi sono proprio boomer (come direbbe mia figlia) ma questo è il mio abbraccio virtuale per tutti voi", ha scritto Carlotta Mantovan, a commento della fotografia che la ritrae sorridente al mare insieme alla figlia Stella.

Carlotta Mantovan a Verissimo: "Mia figlia è la mia forza"

Ospite a Verissimo nel 2022, Carlotta Mantovan aveva parlato dell'amore per la figlia Stella: "Mia figlia è la mia forza, il motore della mia vita. Lei ha il sorriso, la gioia, le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo Fabrizio", aveva raccontato la giornalista. In quell'occasione aveva ricordato il marito, Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018: "Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. Era una persona eccezionale. La sua semplicità e il suo sorriso erano il suo tratto distintivo. Dietro a quel sorriso c'era tanto studio, era un grandissimo lavoratore". "Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni. Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il colore preferito di Fabrizio. Lo vediamo nelle piccole cose", aveva raccontato a Verissimo Carlotta Mantovan.