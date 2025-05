Tom Hanks festeggia 37 anni di matrimonio con Rita Wilson

Instagram: @tomhanks

Tom Hanks e Rita Wilson celebrano un traguardo importante: 37 anni di matrimonio. Per l’occasione, l’attore condivide sui social una foto che li ritrae insieme al mare, sorridenti e circondati da una parete rocciosa a picco sull’acqua blu.

Nella didascalia, l'attore usa poche parole per l'annuncio, in cui fa anche un gioco di parole con il suo cognome ("Thanks", in inglese, significa "Grazie"): “37 anni sposati. Oggi! Ti amo, Signora. -Signor THanks”.

Tom Hanks e Rita Wilson si sono conosciuti nel 1981 sul set della serie Hanry e Kip, ma è solo nel 1985, durante le riprese del film Un ponte di guai, che tra i due è nato l’amore. All’epoca, Hanks era ancora sposato con la sua prima moglie, Samantha Lewes, madre dei suoi primi due figli. Dopo il divorzio nel 1987, Tom e Rita si sono sposati nel 1988, iniziando così un nuovo capitolo della loro vita insieme, da cui sono nati altri due figli: Chet e Truman.

Nel corso degli anni, i due hanno condiviso numerosi progetti professionali. Hanno recitato insieme in film come Insonnia d'amore (1993), Music Graffiti (1996), e più di recente Asteroid City (2023). Insieme hanno anche fondato la compagnia di produzione Playtone, dietro a successi come Il mio grosso grasso matrimonio greco e i film della saga Mamma Mia!.

Non sono mancati momenti difficili, come la battaglia di Rita Wilson contro il cancro al seno, affrontata nel 2015. Dopo un intervento di doppia mastectomia e ricostruzione, l’attrice ha raggiunto nel 2025 dieci anni di remissione.