Pierpaolo Pretelli ospite a Verissimo

Nato a Maratea il 31 luglio del 1990, dopo aver frequentato il liceo scientifico, decide di trasferirsi nella capitale per frequentare la facoltà di Giurisprudenza.

Ma è proprio a Roma che sceglie di intraprendere una nuova strada, quella nel mondo della televisione, partecipando a diversi programmi.

Il successo arriva nel 2013 con il debutto come Velino per Striscia la Notizia. Da quel momento, Pierpaolo Petrelli partecipa come tentatore a Temptation Island Vip nel 2018 e come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020, occasione in cui conosce Giulia Salemi, ora compagna di vita e madre del piccolo Kian.

Quest'anno sarà per la prima volta inviato ufficiale dall'Honduras de L'isola dei Famosi su Canale 5.