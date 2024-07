Nell'episodio 9 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa giovedì 18 luglio su Canale 5, Devin viene a conoscenza dell'accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare e decide di mettere fine alla loro storia. Nel mentre, Hulya deve fare molta attenzione a suo cognato Ibrahim che cerca di controllarla portando nella villa le sue guardie di sicurezza e una badante per sua madre. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

