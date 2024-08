Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda mercoledì 14 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso mercoledì 14 agosto su Canale 5, s u ordine di Hulya, Ibrahim uccide l'avvocato Suat a pochi passi dal confine, mentre la moglie lo implora che le venga risparmiata la vita.

Ilyas sospetta che suo figlio sia stato ucciso e si presenta dalla famiglia Soykan durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya.

Aslan scopre l'intromissione della madre e va su tutte le furie, quindi accetta di incontrare Ilyas lontano dalla famiglia, a casa della madre di lui.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

