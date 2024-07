The Family, le anticipazioni della sesta puntata del 15 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 15 luglio su Canale 5

Nella sesta puntata di lunedì 15 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun la situazione degenera e a un certo punto Aslan interviene in difesa di Devin promettendole amore eterno. Cihan si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma la ragazza intuisce la sua vera identità. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

