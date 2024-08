Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda giovedì 15 agosto su Canale 5

The Family - Devin, Nese e Yagmur

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda nel giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto, Devin decide di portare Nese alla villa. Hülya non sopporta la presenza della donna e questo scatena molte tensioni tra lei e Devin.

Nel frattempo, Aslan incontra Ilyas, che gli farà delle importanti rivelazioni.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

