Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda venerdì 9 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya che andrà in onda venerdì 9 agosto, Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme, i due fanno fuori Serhat e ordiscono un piano per non far scoprire a Ilyas Koruzade che suo figlio è morto.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

