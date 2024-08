Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda venerdì 30 agosto su Canale 5

Cihan in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda venerdì 30 agosto, Cihan guarda un video in cui viene svelata la verità sul suo passato.

Nel frattempo, Ekrem va da Yagmur per dirle che la sua famiglia non approva il passato della ragazza.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE