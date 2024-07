Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda venerdì 26 luglio, Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione a Ekrem, ma la realtà è ben diversa. Le regole della famiglia Soykan diventano sempre più insopportabili per Devin, ma Hulya continua a fare tutto il possibile per controllarla. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

