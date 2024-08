Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 26 agosto su Canale 5

Aslan e Devin in The Family

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda lunedì 26 agosto, Ibrahim cerca di convincere Hülya a consegnare a Ilyas uno dei suoi figli.

Dopo aver scoperto di essere incinta, Devin tenta di parlarne ad Aslan, che è troppo occupato in vista della rappresaglia contro Ilyas.

Da lunedì 26 agosto, The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE