Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda giovedì 25 luglio su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda giovedì 25 luglio, Devin incontra segretamente Cihan per capire se Aslan sia capace di uccidere. Contemporaneamente, Aslan localizza Atilla, che nega di essere il responsabile dell'attacco a Ekrem. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

