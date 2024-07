The Family, le anticipazioni della puntata del 23 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda martedì 23 luglio su Canale 5

Nella prossima puntata di martedì 23 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, durante il ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle, perché lui sta andando in terapia da lei di nascosto. Ma Cihan facendo leva sul grande amore che lega Hulya ad Aslan riesce a convincerla a rinunciare. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

