Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda giovedì 22 agosto su Canale 5

Hulya in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda giovedì 22 agosto, è l'anniversario della morte di Yusuf e la famiglia deve recarsi al cimitero per onorare il defunto. Prima, però, i Soykan riceveranno la visita di due poliziotti.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE