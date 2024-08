Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda venerdì 2 agosto, Leyla si vede a cena con Devin e la convince a non rinunciare a combattere per il suo amore. Intanto, Serhat riesce a rintracciare Yagmur e la aggredisce, ma lei riesce a scappare. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

