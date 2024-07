Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda giovedì 1 agosto su Canale 5

Ibrahim in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda giovedì 1 agosto, Ibrahim cerca di convincere Aslan a non vendere le sue quote dei casinò e ne parla con Hulya.

Nel frattempo, Serhat vuole pareggiare i conti con Yagmur, mentre Cihan vuole a tutti i costi riprendere le sedute con Devin. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

