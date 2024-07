The Family, le anticipazioni della prima puntata dell'8 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 8 luglio su Canale 5

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) e Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family

Nella prima puntata di lunedì 8 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, è il compleanno di Yusuf e l'intera famiglia Soykan, la più nota famiglia criminale di Istanbul, deve riunirsi per la cena in suo onore: nessuno può mancare.

Aslan non ha mai saltato una cena di famiglia, almeno fino a quando non incontra la psicologa Devin, e decide di aiutarla a risolvere un problema familiare. Aslan salterà l'importante riunione, acuendo le tensioni familiari.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE