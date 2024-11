Nell'ultimo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 15 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, durante il fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra in travaglio e affronta un parto estremamente rischioso per lei e per il bambino. Urla 2029: Aslan e suo figlio Cihan si preparano a festeggiare un compleanno nel ristorante di famiglia. Mostrano di avere un legame fortissimo, ma la presenza di Devin è solo evocata. Guarda nel video qui sopra l'ultima puntata integrale del 15 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. Tutti gli episodi di The Family 2 sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity.

