Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 9 al 13 settembre? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 9 al 13 settembre: l'assassinio di Tolga e l'incarcerazione di Leyla

Cihan uccide Tolga con la complicità di Ilyas e la figlia di quest'ultimo, Serap. Nel frattempo, Aslan decide di lasciare libera Devin e di divorziare, ma mentre sta per tornare a Istambul, scopre che hanno ritrovato il corpo di Tolga e che arresteranno Leyla per questo omicidio.

Leyla implora Devin di prendersi cura dei suoi figli finché lei resterà in prigione, così Devin fa il suo ritorno alla villa.

Per salvare il porto, Aslan prova a convincere la zia ad entrare in società, ma deve vincere le resistenze di Hulya e Ibrahim.

Per far scarcerare Leyla, Aslan e i suoi rintracciano Sansar e lo inducono col ricatto ad autodenunciarsi per l'omicidio di Tolga.

Nel mentre, Hulya architetta un piano diabolico per evitare che quando tornerà in libertà Leyla possa riprendere i suoi figli e lasciare la villa .

Dal 2 settembre, i nuovi episodi della seconda stagione di The Family saranno pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

