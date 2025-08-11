La forza di una donna, le anticipazioni del 12 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 12 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 12 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Ceyda, Yelize ed Enver si ritrovano a pianificare il loro futuro, considerando la situazione attuale che li vede disoccupati e costretti a convivere forzatamente.
La forza di una donna: cosa succede il 12 agosto
Al laboratorio di stireria, grazie a un'azione di sciopero organizzata e guidata da Ferdane, le consegne ai clienti vengono rallentate.
Sema decide di reintegrare Bahar, nonostante l'abbia appena licenziata. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
