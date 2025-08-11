Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
11 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 12 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 12 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Sirin (Seray Kaya) e Hatice (Bennu Yildirimlar) ne La forza di una donna
Sirin (Seray Kaya) e Hatice (Bennu Yildirimlar) ne La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 12 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Ceyda, Yelize ed Enver si ritrovano a pianificare il loro futuro, considerando la situazione attuale che li vede disoccupati e costretti a convivere forzatamente.

La forza di una donna: cosa succede il 12 agosto

Al laboratorio di stireria, grazie a un'azione di sciopero organizzata e guidata da Ferdane, le consegne ai clienti vengono rallentate.

Sema decide di reintegrare Bahar, nonostante l'abbia appena licenziata. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta

Fashion

Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta

Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi

Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi

La Promessa, il riassunto della settimana dal 4 al 10 agosto

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 4 al 10 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort

Living

Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort

Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici

Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici

Le nuove coppie dell’estate 2025

Amore

Le nuove coppie dell’estate 2025

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity