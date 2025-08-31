Innocence, il riassunto delle puntate del 30 e 31 agosto
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 30 e 31 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 15 e 16 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 30 e domenica 31 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ilker saluta sua madre prima di partire e lasciare la Turchia.
Ela comunica al suo avvocato e ai suoi genitori che ricorda cosa è successo la notte dell'aggressione.
In tirbunale, l'assenza di Ilker fa temere che lui sia fuggito, ma, all'ultimo momento, Ilker decide di non prendere l'aereo e si presenta in aula.
Ela riporta la sua testimonianza: secondo la ragazza, non sarebbe stato Ilker a ridurla in fin di vita. Ilker racconta la sua versione dei fatti sulla notte dell'aggressione.
Attraverso un flashback, scopriamo che Ela era incinta di Ilker. Ela si presenta a casa di Ilker e davanti a tutta la famiglia racconta della sua gravidanza.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 30 e 31 agosto su Canale 5.
Leggi anche
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 31 agosto, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 31 agosto, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 31 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 31 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
entertainment
Eleganza maschile e riflessioni sul potere
Eleganza maschile e riflessioni sul potere