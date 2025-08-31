Innocence, il riassunto delle puntate del 30 e 31 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 30 e 31 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 15 e 16 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 30 e domenica 31 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ilker saluta sua madre prima di partire e lasciare la Turchia.

Ela comunica al suo avvocato e ai suoi genitori che ricorda cosa è successo la notte dell'aggressione.

In tirbunale, l'assenza di Ilker fa temere che lui sia fuggito, ma, all'ultimo momento, Ilker decide di non prendere l'aereo e si presenta in aula.

Ela riporta la sua testimonianza: secondo la ragazza, non sarebbe stato Ilker a ridurla in fin di vita. Ilker racconta la sua versione dei fatti sulla notte dell'aggressione.

Attraverso un flashback, scopriamo che Ela era incinta di Ilker. Ela si presenta a casa di Ilker e davanti a tutta la famiglia racconta della sua gravidanza.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 30 e 31 agosto su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE