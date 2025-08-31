Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
31 agosto 2025

Innocence, la puntata del 31 agosto in streaming

La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 31 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 31 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Ela (İlayda Alişan) in Innocence

Innocence, la trama della puntata del 31 agosto

Ilker rilascia una dichiarazione a sorpresa in cui conferma la versione di Ela. Racconta infatti di non ricordare di averla colpita con la sedia, ma che dopo una breve colluttazione, è uscito di casa ed è svenuto sulla spiaggia. Una volta ripresi i sensi, è tornato nell'abitazione, trovandola a soqquadro e piena di sangue.

Bahar è furiosa con Ela perché con la sua testimonianza ha dato a Ilker un appiglio per imbastire una difesa. Neanche a casa Ilgaz, però, sono tutti soddisfatti: Ismail, infatti, sostiene che nessuno potrebbe mai credere alle parole di suo figlio.

Ilker ha comunque un'altra preoccupazione: teme che Ela possa ricordare la gravidanza e a quel punto, per lui non ci sarebbero più speranze. Dopo una seduta con la psichiatra, Ela dice di avere la sensazione che ci sia qualcosa che manchi, un vuoto dentro di lei, ed è così che ricorda di essere rimasta incinta e per questo motivo si presenta a casa Ilgaz.

