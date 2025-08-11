La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 12 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 agosto

Nel corso di un evento mondano, Yildiz e Defne fanno partire accidentalmente una diretta social mentre criticano la manager del locale. Lo scandalo scoppia in rete e, quando Halit viene informato, reagisce con durezza.

Intanto, Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE