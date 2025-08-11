Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
11 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 12 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 12 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 agosto

Nel corso di un evento mondano, Yildiz e Defne fanno partire accidentalmente una diretta social mentre criticano la manager del locale. Lo scandalo scoppia in rete e, quando Halit viene informato, reagisce con durezza.

Intanto, Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan.

