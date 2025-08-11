La forza di una donna, le trame della settimana dal 18 al 22 agosto
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 18 al 22 agosto durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: le anticipazioni dal 18 al 22 agosto
Dopo un’accesa lite davanti all’ospedale, Enver e Hatice decidono di divorziare.
A Bahar viene annunciato che potrà finalmente sottoporsi al trapianto di midollo: il donatore è Sirin.
Sirin inizialmente accetta la donazione, ma la situazione si complica: viene rapita da Munir, che la minaccia.
Poco dopo, Jale scopre che Sirin ha l’epatite e non potrà donare il midollo finché non sarà guarita.
Enver, Yeliz e Ceyda cercano di tirare su il morale a Bahar regalandole un vestito elegante, ma la malattia ha lasciato evidenti segni sul suo corpo.
