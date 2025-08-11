Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 agosto durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 18 al 22 agosto

Ender e Kemal si alleano per distruggere il matrimonio tra Halit e Yildiz. Kemal, ex marito di Yildiz, viene fatto assumere come autista personale di Ender e poi inserito nella casa di Halit sotto mentite spoglie, grazie al licenziamento orchestrato dell'autista di Erim.

Nel frattempo, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale e le propone una passeggiata. Durante l’uscita, le dichiara il proprio interesse. Più tardi, Zeynep affronta Alihan per non essersi presentato a un appuntamento importante. Lui fornisce spiegazioni vaghe, temendo di rivelare il problema con Lila. Zeynep, delusa, decide di chiudere la relazione. Alihan, però, è geloso della crescente intesa tra lei e Cem, tanto da invitarlo a cena per saperne di più.

Halit scopre delle spese elevate tramite l’estratto conto e intima a Yildiz di smettere di spendere. Intanto, Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim ed entra finalmente a casa Argun. Il primo incontro con Yildiz la lascia sconvolta, e lei cerca di farlo licenziare, ma Halit rimanda la decisione: Erim ha preso in simpatia Kemal. Halit non sa nulla del passato matrimonio tra Kemal e Yildiz.

Un incontro tra Halit ed Ender, con il pretesto di un amico comune, porta a un momento di intimità tra i due ex coniugi.

Zeynep confessa infine a Yildiz di non amare Cem, ma non riesce a dirglielo subito. All’evento promozionale per l’azienda tessile di Alihan, Alihan la segue in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti.

Quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, Zehra rovina tutto rivelando a tutti del bacio tra Alihan e Zeynep.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE