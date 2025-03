Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 31 marzo al 4 aprile

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 31 marzo al 4 aprile? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 31 marzo al 4 aprile

Una scena di The Family 2

Aslan tenta di convincere Devin a tornare a Istanbul con lui, ma durante il loro dialogo trovano una bambina in lacrime, Hülya, fuggita dal matrimonio del fratello. Decidono di riaccompagnarla dalla sua famiglia.

Nel frattempo, Hülya è impegnata nei preparativi per la serata di beneficenza alla Fondazione, mentre Cihan viene avvicinato da Serap, che gli chiede di testimoniare a favore di Devin. Leyla riceve una citazione dal tribunale che la informa dell'intenzione di Hülya di toglierle la custodia dei figli, portandola a un duro confronto pubblico.

Cihan affronta finalmente Hülya e le annuncia che le renderà la vita un inferno. Intanto, Aslan scopre che Devin sta per trasferirsi in Inghilterra e che dietro questa decisione c'è la manipolazione della madre.

Ferito e furioso, Aslan affronta Hülya e poi si chiude in se stesso. Nel frattempo, Iskender e Turgut trovano una lettera che suggerisce che Ilyas Koruzade potrebbe essere ancora vivo, spingendo Aslan a convocare subito l’avvocato di famiglia.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE