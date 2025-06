Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 30 giugno al 4 luglio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 30 giugno al 4 luglio? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 30 giugno al 4 luglio

Seher in una scena di The Family 2

La nonna Seher muore nel sonno, ma la famiglia Soykan, rispettando la sua volontà, prosegue con le nozze di Bedri e Yagmur. Durante l’addio al celibato, Bedri viene rapito da Babur, che lancia un avvertimento ad Aslan.

Nel frattempo, Çeyrek viene catturato da Cihan e costretto a rivelare informazioni su Babur.

Aslan e Cihan mettono in atto un piano per eliminarlo, ma tutto si complica: Çeyrek si ustiona, fugge dall’ospedale e durante il ricevimento di nozze tenta di uccidere Aslan, ferendo mortalmente Cihan.

La tragedia spinge Aslan e Hülya a giurare vendetta, pronti a chiudere la faida una volta per tutte. The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.20 su Canale 5 e il weekend alle 14.40. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE