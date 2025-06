Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 23 al 27 giugno

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 23 al 27 giugno? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 23 al 27 giugno

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) e Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family 2

Dopo il violento attentato contro la famiglia Soykan, Devin giace in coma in ospedale, mentre Aslan e Cihan si lanciano in una spietata vendetta.

Nel frattempo, Hulya e Nedret interrogano Iskender, Ekrem e Turgut per scoprire chi possa aver tradito la famiglia rivelando il luogo dell’agguato.

Cihan cerca la talpa all'interno del clan. Grazie all’aiuto di Bedri e Nedret, Aslan attira Ilyas in una trappola e lo uccide, chiudendo il cerchio della vendetta. Cihan, invece, decide di risparmiare Çeyrek, credendolo innocuo. Ma si sbaglia: Çeyrek giura vendetta e promette a Kiymet che ucciderà Aslan.

Al momento delle dimissioni di Devin dall’ospedale: i medici comunicano che sia la vita di Devin che quella del bambino sono in pericolo, nel caso la gravidanza prosegua. The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

