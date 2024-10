The Family 2, le trame della settimana dal 21 al 25 ottobre

Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 21 al 25 ottobre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 21 al 25 ottobre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Aslan e Devin sospettano che Hulya sia coinvolta nella morte di Ergun, perché diversi indizi sembrano confermarlo.

Aslan decide di festeggiare il compleanno della nonna con una cena di famiglia; invitando Cihan e Serap si aprono le prime crepe di un segreto inconfessabile.

Serap diventa sempre più inquieta e le è difficile affrontare i momenti di sconforto che la colpiscono.

Serap si confronta con Hulya per rievocare il passato e il suo tentativo di suicidio e poi con Cihan, rimproverandogli la sua appartenenza ai Soykan.

Durante la cena del compleanno di Seher, Serap rivela di essere stata violentata da Yusuf Soykan da ragazzina. Aslan ne rimane sconvolto.

