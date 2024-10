Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 9 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya va in ospedale dopo uno svenimento che ha avuto litigando con Aslan.

Devin decide di portare Aslan a fare una seduta di terapia di coppia, ma il ragazzo si oppone rispondendo in maniera scherzosa alle domande dello psicologo.

Successivamente Devin va da suo padre e gli dice di voler interrompere i rapporti con lui dopo il falso referto in cui l'aveva ingannata facendole credere di non poter avere più figli.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 9 ottobre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

