Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 6 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya vuole vendicarsi di Devin e Tolga ritenendoli i responsabili di tutte le disgrazie che si stanno abbattendo sui Soykan.

Nel frattempo Leyla si presenta alla villa per opporsi alla decisione di Hulya di privarla della custodia dei suoi figli. Devin, rinchiusa da Aslan in un appartamento per nasconderla dalla polizia, tenta di scappare. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 6 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

