Nel secondo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 3 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin e Aslan trovano una bambina che è fuggita dal matrimonio del fratello e decidono di aiutarla. Leyla, dopo essere stata minacciata da sua madre di farle perdere la custodia dei bambini, decide di intervenire in una serata di beneficienza per accusare Hulya di come l'ha trattata. Dopo la serata, Cihan minaccia Hulya dicendo che la priverà di tutto Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 3 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

