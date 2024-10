Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 29 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Cihan chiede a Hulya di dire la verità sulle malefatte di suo padre davanti alla sua fondazione e di essere rimasta in silenzio quando Yusuf Soykan si approfittò di Serap.

Nel mentre, Ilyas sta pianificando una sanguinosa vendetta contro tutta la famiglia Soykan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 29 ottobre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE