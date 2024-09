Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 16 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Nedret si scontra con Hulya quando scopre che ha intenzione di trasferirsi nella casa di loro madre.

Nel frattempo Devin va da Serap e comincia a farle delle domande su Melek, la detenuta che ha incastrato Leyla. Devin sospetta che possa essere stata Serap a corromperla.

Aslan va al porto per placare una rivolta dei lavoratori, ma all'improvviso arriva Ilyas che ha intenzione di proporgli un accordo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 16 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

