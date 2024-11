Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 1 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan rivela le sue paure alla terapista durante una seduta a cui partecipa senza Devin che si trova ancora in condizioni critiche in ospedale.

Hulya e Aslan scoprono che Ekrem ha tenuto nascosto che sua moglie Elfin è incinta. Hulya sospetta che Ilyas possa aver minacciato Ekrem costringendolo a fare la spia contro i Soykan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'1 novembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

