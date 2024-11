Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 5 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin e Aslan devono prendere una decisione difficile: mettere a rischio la vita di Devin pur di avere il bambino o porre fine alla gravidanza.

Aslan non accetta di rischiare di perdere la moglie, che considera il suo bene più prezioso, mentre Devin ha un gran desiderio di diventare madre e di non rinunciare al figlio.

Nel frattempo, Ceyrek convince Keiymet a reclutare degli uomini per vendicarsi di Aslan, mentre Bedri confessa alla madre di essere innamorato di Yagmur.

