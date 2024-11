Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 4 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, grazie alla complicità di Bedri e Nedret, Aslan attira Ilyas in una trappola e lo uccide. Cihan invece decide di risparmiare la vita a Çeyrek, convinto che il ragazzo non sia cattivo. Ma si sbaglia, perché Çeyrek promette a Kiymet di uccidere Aslan. Al momento di lasciare l'ospedale Devin e Aslan scoprono che a causa di una complicazione, se la gravidanza andrà avanti, sia la vita di Devin che quella del bambino sono a rischio.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE