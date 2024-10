Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 29 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya deve decidere se confessare davanti alla sua fondazione di essere rimasta in silenzio quando suo marito si approfittò di Serap.

Aslan e Devin sono preoccupati per il loro futuro ruolo di genitori, ma Aslan non ammette il suo evidente nervosismo.

Nel mentre, Ilyas pianifica una sanguinosa vendetta contro tutta la famiglia Soykan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

