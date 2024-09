Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 24 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan riunisce a cena l'intera famiglia con la scusa di appianare i diverbi, ben sapendo che la siringa dell'insulina di Ibrahim è stata sostituita con un'altra da Serap.

Ibrahim va in coma diabetico davanti a tutti i presenti e viene portato d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo, Devin, per evitare ulteriori traumi a Kaya e Zeynep, porta via con sé i due bambini, scatenando le ire di Aslan e quelle di Hulya.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

