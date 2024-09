Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 20 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan vuole ristabilire il suo ruolo di potere e le gerarchie al porto, visto che la malavita sta cercando di espandere i suoi affari per la gestione dei locali commerciali sul molo. Il primo da rimettere in riga è suo cugino Bedri che sembra sempre più intenzionato a scavalcarlo nelle questioni inerenti alle locazioni. Intanto, Nese riceve visita dalla Finanza. Le contestano un sospetto riciclaggio di denaro sporco a seguito di una denuncia anonima, riguardante l'acquisto della sua casa da parte di Aslan che in seguito l'ha intestata a lei. La donna capisce subito che dietro la soffiata c'è Hülya.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE