Segreti di famiglia 2, la puntata del 19 giugno in streaming

La puntata del 19 giugno di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 19 giugno dell'amata serie turca Segreti di famiglia 2 (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 19 giugno

Una scena di Segreti di famiglia

Aylin passa una splendida serata in barca con Cetin, al suo rientro trova Osman che ha appena discusso con Parla per questioni economiche. Osman la rimprovera per essere tornata tardi ma la donna lo rimette al suo posto.

Rientrata a casa, Aylin trova la madre intenta nuovamente a cucinare: i sarma preparati il giorno prima sono spariti.

Yekta intanto ha preso un taxi e si è recato nella sua vecchia casa sperando di recuperare del denaro che si trovava in una cassaforte nascosta. Trova invece un biglietto di Lacin che lo informa di aver prelevato lei il denaro.

Ceylin si sta preparando per l'operazione di polizia. Ilgaz è molto preoccupato e le raccomanda di seguire pedissequamente il protocollo.

Arrivata all'hotel, la ragazza sale nella camera indicata, posa il pugnale ma riceve una telefonata da un soggetto anonimo che con voce camuffata le chiede di scendere al parcheggio da sola, senza farsi notare dagli agenti intorno a lei. Ceylin ovviamente lo fa.

