Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 20 giugno in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz è preoccupato per Ceylin. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2 anticipazioni: cosa succede il 20 giugno

Eren e i suoi uomini sono al lavoro per cercare di capire chi può aver rapito Mehmetcan.

Metin va da Pars e gli racconta di aver visto Neva qualche giorno prima, in aeroporto.

Pars chiede a Ceylin di aiutarlo a cercare Yekta.

