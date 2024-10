Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 14 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, nonostante le insistenze di Yagmur, Devin si rifiuta di parlare col padre. Hulya cerca di convincere Devin a prenderla in cura e le racconta alcuni tristi episodi del suo passato. Aslan, estremamente contrariato, si reca con Devin alla prima seduta di terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, dà loro il compito di portare Hulya a cena fuori. Ilyas, preoccupato per l'odio che Serap nutre per Bedri, rivela a Cihan tutta la verità.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 14 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE