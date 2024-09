Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 13 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, a lla vigilia della sua scarcerazione, Leyla viene incastrata per l'omicidio della sua compagna di cella Melek.

Si tratta di un piano diabolico architettato da Hülya per evitare che Leyla, tornando in libertà, possa riprendere i suoi figli e lasciare la villa.

Quando Aslan scopre che è stata Hulya ad incastrare sua figlia, va su tutte le furie.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

