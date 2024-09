Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 12 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Leyla si trova in carcere e Aslan fa del suo meglio per farla uscire al più presto.

Riesce perfino a farle avere un cellulare per comunicare con l'esterno, ma questo crea problemi all'interno della prigione tra Leyla e un'altra detenuta che, istigata da Hulya, le rende la vita difficile.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

